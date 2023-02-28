ضبط شخص يقوم بترويج وبيع حبوب الهلـوسـه في البيضاء

أفادت مديرية أمن البيضاء، اليوم الثلاثاء عن تمكن الغرفه الامنية مناطق الجبل الأخضرمن ضبط شخص يقوم بترويج وبيع حبوب الهلوسه .

ويأتي ذلك في إطار عمل الغرفة الامنية مناطق الجبل الأخضر وبتعليمات وإشراف مباشر من قبل السيد رئيس الغرفه اللواء ا خالد البسطه.

وبحسب المعلومات، قامت القوة الامنية المتمثله بمكتب التحريات بالغرفه وقوة القبض بالغرفة بالقبض على شخص يقوم بترويج وبيع حبوب المهلوسه وبحوزتهم عدد 1000قرص مخذر نوع ترامادول بالاضافه إلى بعض الذخائر وقطعه متوسطة الحجم بنية اللون يشتبه بأنها مخذر الحشيش واسلحة بيضاء.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.