أوحيدة: باتيلي يستهتر بالإرادة الوطنية الليبية لتنفيذ أجندات بريطانيا وأمريكا

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي هو استهتار بالإرادة الوطنية الليبية لتنفيذ أجندات بريطانيا وأمريكا ووكلائهما من الدول الإقليمية وعملائهما المحليين.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية ، إن باتيلي تجاهل التوافق الليبي الليبي حول التعديل الدستوري الثالث عشر، بدلا من أن يتبناه لاستكماله بقوانين انتخابات كوثيقة دستورية لانتخاب رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة.

وتابع، أن باتيلي يذهب في اتجاه غير مضمون النتائج لتدوير الأزمة؛ لضمان مصالح الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا فقط.