دورية استطلاع لغرفة عمليات سرت إلى حقل السماح النفطي

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أجرى، آمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم عطية الله، دورية استطلاع للمنطقة من رأس لانوف، مرادة وحتى حقل السماح التابع إلى شركة الواحة للنفط.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي، إن الدورية جاءت حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على حفظ أمن واستقرار كافة المواقع النفطية.

ورافق آمر غرفة عمليات سرت ضابط عمليات الغرفة وآمر فرع إدارة التوجيه المعنوي سرت، وآمر سرية الشرطة العسكرية سرت، إضافة إلى مدير إدارة أمن المنشآت النفطية.

وكان في استقباله آمر سرية مرادة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، التي رافقته في جولته الاستطلاعية.

وقدم آمر غرفة عمليات سرت الشكر والتقدير إلى سرية مرادة لقيامها بواجباتها على أكمل وجه.

كما قدم آمر الغرفة الشكر والتقدير إلى إدارة حقل السماح وجميع المستخدمين على حرصهم وتفانيهم في العمل.