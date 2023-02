دومة: على المبعوث الأممي أن يوضح ما هي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة التي اقترحها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي.

دومة أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن الدول المتداخلة تربك المشهد منذ 2011 وتتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافاتهم مع النظام السابق.

ودعا المبعوث الأممي عبد الله باثيلي أن يوضح ماهي آلية اختيار عضوية اللجنة التي اقترحها ومعاييره.

