على خطى «النايض».. تجمع الأحزاب يعلن دعمه لمبادرة المبعوث الأممي

أعلن ما يسمى بـ«تجمع الأحزاب الليبية»، دعمه للمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبي، عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات، وذلك بعد ترحيب المترشّح الرئاسي عارف النايض، بخطة باتيلي.

ورحب التجمع في بيان صادر عنه، بالإحاطة التي قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، فيما يتعلق بمبادرته لإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن خلال هذا العام 2023م.

وأضاف البيان “نشكر باتيلي على احترامه لإرادة الناخبين التي تُمثل أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، حيث تمت المماطلة في تحقيق مطالب طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويق والتمديد لنفسها، وندعو البعثة الأممية لتفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد”.

وتابع “ندعم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، على أن يتم هذا العمل فعلا لا قولا، والجمع فيها بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي الأحزاب السياسية المعتمدة والمرخص لها بالعمل السياسي وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن المرأة والشباب”.

واستطرد “المصالحة الوطنية مهمة، ونشكر باتيلي على تأكيده ذلك، واستعانته بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها، كما نرحب بالجهود الوطنية الجبارة للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونثمن دعم المبعوث الأممي لها، خاصة جهودها لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي”.

وواستكمل “نطالب بضرورة توجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له دون مساومة أو انتقاء أو نقصان، ونعرب عن أملنا في تكثيف الجهود والتشاور من أجل الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي”.