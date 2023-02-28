تجمع الأحزاب الليبية يكشف موقفه من مبادرة باثيلي

أعلن تجمع الأحزاب الليبية، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2023م.

وقال التجمع في بيان له، ندعم المبعوث الأممي في إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، والجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيها الأحزاب السياسية.

ودعا التجمع، البعثة الأممية لتفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراء تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.

وأكد الحزب على ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر، وتوجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له.