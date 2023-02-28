شوبار: مقترح باتيلي يضع نهاية لعبث الأجسام السياسية بمستقبل الليبيين

أعلن المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، تأييد ودعم الآلية المقترحة من قبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، معتبرًا أنها “تضع نهاية لعبث الأجسام السياسية بمستقبل ليبيا والليبيين”.

وقال شوبار، في تصريح صحفي، إن يترقب “بداية انطلاق تنفيذ الخارطة المقترحة من المبعوث الأممي خلال الأيام القريبة القادمة”.

وأردف أن”الآلية المقترحة تتناغم مع مطالب الشعب الليبي لإزاحة كل الأجسام السياسية الحالية وتشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة

وختم شوبار موضحًا أن تلك القيادة الوطنية الموحدة ستحافظ “على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والتمهيد للانتخابات”. بحسب قوله.