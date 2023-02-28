حزب التغيير يعلق على خطة المبعوث الأممي بشأن ليبيا

قال أحمد بن رجب، رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطي، أن خطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، يُمكن أن تكون مخرجًا للمأزق الذي تعانيه البلاد .

ودعا القيادي بحزب التغيير، في تصريحات صحفية باثيلي لتوسيع دائرة المشاورات لتشمل كل الأطراف في ليبيا، ومن بينها الأحزاب السياسية، لتجد خطته قبولاً وتوافقًا أشمل يُفضي لإجراء الانتخابات.

ورأى بن رجب، أن مجلسا النواب والدولة لم يتركا مجالاً لحل يمكن التوافق عليه بينهما ويُرضي جميع الأطراف مشيرًا الى ان المجلسين تسببا في إرباك الوضع السياسي في ليبيا لسنوات.