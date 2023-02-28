بدعم من الأجهزة الأمنية.. اقعيم يوجه بتفعيل دور ومهام الحرس البلدي

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم اجتماعاً مع مُدير جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري وبحضور رئيس فرع بنغازي العميد فرج العقوري، حيث أصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته بزيادة الرقابة والمتابعة لاِختصاصات الجهاز، وعلى رأسها التفتيش على المحال التجارية والسلع والبضائع غير الصالحة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة في ميناء بنغازي البحري، والتعميم على معارض السيارات التي تستغل الأرصفة والفضاءات العامة، والمحاجر وشاحنات الوقود المركونة داخل الأحياء السكنية، للاِنتقال إلى ضواحي المدينة في مدة أقصاها يوم 15 من مارس المقبل، وذلك لما تشكّله من ضرر بيئي وخطورة على المواطنين.

وكيل وزارة الداخلية أكد الوكيل أن كافة الأجهزة الأمنية ستكون بمساندة جهاز الحرس البلدي خلال أدائه مهامه، مشددًا على ضرورة متابعة إجراءات القفل للمحال المخالفة، واِتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدّ أي تجاوزات تصدر عن أعضاء الجهاز في حالة إساءتهم لاستخدام سلطاتهم، وذلك لضمان حماية المواطن من أي ظلم قد يقع عليه.