جمال عاشور: المبادرة الأممية «غامضة» وقد تسحب البساط من النواب والاستشاري

أكد رئيس التيار المدني الطرابلسي جمال عاشور، أنه يرحب “بأي مبادرة أممية لحلحلة الانسداد السياسي شرط أن تكون واضحة المعالم لا غموض فيها،”.

وقال عاشور، في تصريح صحفي، إن ذلك الترحيب يأتي في إطار “غياب التوافق الوطني حول مشروع سياسي جامع يخرج البلاد من أزمتها”

وتابع؛ أن “المبادرة في جانبها الإيجابي خطوة قد تسحب البساط من مجلسي النواب والدولة لكنها ما زالت غامضة”.

وأردف عاشور؛ “لا نعلم المقصود باللجنة القيادية العليا لليبيا وما الآلية المعتمدة لاختيار مكونات الحوار الليبي المقترح وما المعايير الضابطة لاختيار الشخصيات والعدد”.

وختم موضحًا أنه يخشى أن “تكون المبادرة استنساخا للمبادرات والمحاولات السابقة وتمديدا للمراحل الانتقالية”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، قد قدم نتائج عمله لحل الأزمة الليبية خلال الشهور الأخيرة، خلال إحاطته بمجلس الأمن أمس الإثنين.

وقال باتيلي، في الإحاطة، إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، مضيفًا: «لا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هاته أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم».

وأطلق باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته:« يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد:« قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».

ولفت المبعوث الأممي إلى، أن الآلية المقترحة تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

وأوضح:« بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».