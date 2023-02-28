بدء استلام الشكاوى المتعلقة بالإقراض الشبابي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة عن فتح باب استلام شكاوى المواطنين والمتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض للبلديات، التي أُعلنت قوائمها.

وبحسب منصة “حكومتنا” فإن اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، تعلن فتح باب استلام الشكاوى المقدمة من المواطنين، والمتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض للبلديات، التي أُعلنت قوائمها بعد استكمال إجراءاتها.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إقفال باب تقديم الشكاوى بعد أسبوعين مبينة أنه يتم استقبال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وعرضت منصة “حكومتنا” قائمة المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الوزراء للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في عدد من البلديات مثل جنزور، تينيناي، سوسة، عمر المختار، وادي بوانيس، تاورغاء، الزاوية الغرب، الغريفة، المنشية الجميل، انتلات البيضان، أم الرزم، تازربو.