العرفي ينتقد مقترح المبعوث الأممي بشأن ليبيا

أنتقد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، مقترح المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بشأن ليبيا .

وقال العرفي في تصريحات صحفية، أن اللجنة التي يريد باثيلي تشكيلها ستكون أسوأ من لجنة الـ75.

وفي وقت سابق، اقترح باثيلي، تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا .

وأضاف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، سنرفض مقترح باثيلي، ولا يمكن فرض حلول علينا من الخارج، ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات .

وأشار العرفي الى أن مجلس النواب أنجز المطلوب منه بإصدار التعديل الدستوري، وهناك جهات تعرقل توافقنا مع مجلس الدولة .