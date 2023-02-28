تاياني: استقرار ليبيا مهم لأمن منطقة شمال أفريقيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده بذلت جهدا كبيرا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما أنها تتحاور مع الجميع للوصول إلى الانتخابات بتوافق كافة الأطراف الليبية.

وأشار “تاياني” في تصريح صحفي الاثنين إلى أن إيطاليا ترغب في إشراك دول مثل مصر والإمارات وتركيا والدول المؤثرة في الشأن الليبي للإسهام في إرساء الاستقرار والسلام بالبلاد، لافتا أنه في حال استقرت الأوضاع في ليبيا فسينعكس ذلك إيجابا على أمن شمال إفريقيا برمته ودول جنوب الصحراء.