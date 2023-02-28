تعليقا على خطته.. قزيط لـ«باتيلي»: ما هي القوة التي سترغم الأطراف الليبية على قبول القوانين؟

علق عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، على المبادرة التي أعلن عنها، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، والمتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في حياكة نسيج للقوانين الانتخابية، بل في هل سيقبل بها أطراف الصراع التي تتمترس وراء السلاح ووراء مصالحها، أم لا؟.

وقال قزيط، في تصريحات صحفية له: “صياغة قوانين الانتخابات لا تحتاج إلى لجنة أممية، فأي كلية للقانون في أصغر مدينة ليبية ستنجز هذه القوانين، لكن هل ستكون توافقية ويرضخ لها أطراف الصراع؟”.

وأضاف “ما هي القوة أو الإرادة السياسية الدولية التي سترغم الأطراف الليبية المتنمرة التي أفشلت كل المحاولات للوصول للانتخابات على قبول هذه القوانين؟”.