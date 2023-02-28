أولويات الإنفاق للعام الحالي على مائدة المنفي والدبيبة ومسؤولين اقتصاديين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

بحث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين اقتصاديين في ليبيا الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023 م، وباب التنمية لعام 2022 م.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.