صحيفة لندنية : مبادرة باثيلي تعني استبعاد عقيلة والمشري

أفاد تقرير لصحيفة لندنية، اليوم الثلاثاء أن المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي بشأن ليبيا، تُعني استبعاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وفي وقت سابق، اقترح باثيلي، تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

وأوضح تقرير لصحيفة العرب اللندنية، أن مبادرة باثيلي بتشكيل لجنة فنية للتمهيد للانتخابات تُعني استبعاد عقيلة والمشري من مهمة وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأشار التقرير الى أن هذه الخطوة تُعيد الى الأذهان تشكيل ستيفاني ويليامز ملتقى الحوار السياسي.

وقال التقرير أن باثيلي تأخر في إعلان هذه الخطوة خاصة بعد التحذيرات التي أصدرتها ويليامز مرارًا، إثر مغادرتها لمنصبها مشيرًا الى أن الاخيرة اتهمت “النواب والدولة” بالمماطلة والسعي للبقاء فترة أطول في السلطة.