باتيلي: التزام ليبي أممي مشترك بدعم إجراء الانتخابات العام الحالي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مباحثات مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني والممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة.

وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه بعد الإحاطة التي قدمها أمس الاثنين إلى مجلس الأمن تبادل الآراء مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة معربا عن ترحيبه بالالتزام المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023 من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

كما التقى باتيلي بالممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة وناقش معه الوضع في ليبيا وتوافقت رؤى الطرفين على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي ليبي تُيسره الأمم المتحدة.