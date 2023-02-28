المنفي: ندعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء دعمه لأي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023.

جاء ذلك في بيان لمكتبه حول لقاء جمعه مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، حيث تناولا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب، إن سفير جمهورية فرنسا قدّم إحاطة للمنفي حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

وأضاف المكتب، أن المنفي أكد على دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.