«اقتصاد الدبيبة»: الاستقرار في ليبيا عام 2022 شجّع الشركات على العودة

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بحكومة الدبيبة، سهيل أبو شيحة، أن الوزارة منحت خلال عام 2022، 102 شركة أجنبية إذن مزاولة نشاط، مشيرا إلى أن 44 شركة منها تدخل للعمل بليبيا لأول مرة، و58 شركة تقدمت بتجديد الأذونات الممنوحة لها.

وقال أبو شيحة في تصريحات صحفية: “تأتي عودة الشركات بسبب الاستقرار الذي شهدته ليبيا خلال 2022، ما شجع الشركات الأجنبية للعمل والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع بكافة القطاعات”، بحسب وصفه.

وأضاف “تضمنت نشاطات الشركات مجالات مختلفة أهمها 35 شركة في مجال النفط، و37 في مجال المقاولات والبناء والتشييد، و16 في مجال الكهرباء، و7 في مجال الاتصالات”.

وتابع “فروع الشركات تمثل جنسيات 37 دولة مختلفة أهمها: تركيا 35، ومصر 8، وتونس 12، وألمانيا 5، وأمريكا 3، وبريطانيا 7، و5 لفرنسا”.