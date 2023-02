ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على قيام مجموعة مسلحة باختطاف النائب حسن جاب الله خلال عمله في طرابلس.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قوات الردع تلقى القبض على النائب حسن جاب الله إثر خروجه من مبنى الرقابة الإدارية. جهاز الردع يدعي أنه يطبق القانون”.

وأضاف: “فهل هذا يساهم في بناء دولة القانون ويَعِد بالاستقرار والانتخابات والسلم الأهلي؟”.

Shares

The post التكبالي: الردع تلقى القبض على النائب حسن جاب الله فهل هذا يساهم في بناء دولة القانون ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية