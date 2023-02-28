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التكبالي: الردع تلقى القبض على النائب حسن جاب الله فهل هذا يساهم في بناء دولة القانون ؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على قيام مجموعة مسلحة باختطاف النائب حسن جاب الله خلال عمله في طرابلس.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قوات الردع تلقى القبض على النائب حسن جاب الله إثر خروجه من مبنى الرقابة الإدارية. جهاز الردع يدعي أنه يطبق القانون”.

وأضاف: “فهل هذا يساهم في بناء دولة القانون ويَعِد بالاستقرار والانتخابات والسلم الأهلي؟”.

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صحيفة المرصد الليبية

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