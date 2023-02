“المنفي” يستقبل سفير فرنسا، ويبحثان التطورات الأخيرة.

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعمه أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الثلاثاء في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، وذلك لبحث التطورات السياسية في البلاد.

من جهته، قدم السفير الفرنسي إحاطة للمنفي حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

المصدر: المجلس الرئاسي

