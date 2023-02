المجلس الرئاسي الليبي يناقش مع دبيبة وشكشك والكبير أولويات الإنفاق لعام 2023

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإنفاق العام للدولة.

وضم الاجتماع رئيس حكومة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023، وباب التنمية لعام 2022.

