بعد لقائه السني والمبعوث اليوناني.. باثيلي: توافقت آراؤنا للاستجابة لتطلعات الليبيين

الوطن| رصد

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، تأكيده على أهمية الالتزام الأممي الليبي المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023، من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، مؤكداً أنه قد تبادل الآراء مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة بعد الإحاطة التي قدمها أمس إلى مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، إلتقى “باتيلي” بالممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، حيث ناقش معه الوضع في ليبيا، مؤكداً أن الآراء في هذا اللقاء قد توافقت على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي ليبي تُيسره الأمم المتحدة.