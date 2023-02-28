شكشك: الفساد في القطاع الصحي  يحتاج إلى خطة استراتيجية 

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إننا “بحاجة إلى إستراتيجية مرتبطة بالنظام الصحي كنظام شامل، يضم القطاعين الصحيين الحكومي والخاص”.

وأضاف شكشك، في كلمته بمنتدى التنمية الثالث، أنه “لا يوجد إطار أو قانون ينظم العلاقة ما بين القطاعين الصحيين الحكومي والخاص، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي”.

وتابع؛ “نحتاج إلى إعادة هيكلة قطاع الصحة في البلاد، والهيكلة الحالية تعاني من مشاكل عديدة، منها تعدد الأجهزة الصحية بمختلف مسمياتها، ويجب أن تتوحد على المدى الطويل”.

وأردف شكشك أن “هناك تحدٍ آخر في قطاع الصحة وهو ضعف نظام المعلومات والبيانات ونحتاج إلى أن يكون نظاما شاملا على مستوى الدولة”.

وأكمل؛ أن “المورد البشري العامل بقطاع الصحة من أحد العوامل السلبية للحيلولة دون الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ويجب اختياره بعناية والاهتمام بالتطوير والتدريب والحوافز الغائبة، بسبب جمود نظام الرواتب الذي لا يؤدي إلى تحسين الخدمات”.

وأشار شكشك، إلى أنه “خلال الثلاثة أيام الماضية أُنجز ما يعادل 60 % من نظام العطاء العام لتوريد الأدوية لأول مرة منذ عام 2009.

وختم موضحًا أن “هناك تحديات كبيرة يجب الانتباه لها، منها مظاهر الفساد في القطاع الصحي، وهذا يحتاج إلى خطة استراتيجية بإنجاز نظام المعلومات للقطاع، والتعينات العشوائية، وتطوير نظام المشتريات ورفع مستوى الإفصاح والشفافية”.