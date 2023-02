دردور: المشري وصوان قفزوا على الثورة وعرقلوا المسار الديمقراطي منذ عام 2011

ليبيا – وجه المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور تحية لأعضاء مجلس الدولة الرافضين للتعديل الدستوري الـ 13.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “تحية لأعضاء مجلس الدولة الرافضين لصفقات الكولسة التي تعود عليها الجهوي عقيلة صالح في حياته القبلية اليومية، والتي استلهمها خالد المشري، من رئيس جماعته الفئوية اللاوطنية محمد صوان”.

وتابع دردور حديثه: “هم شق من الإخوان المسلمين الذين قفزوا على ثورة فبراير فخربوها وأشعلوا الحروب في ليبيا، وعرقلوا المسار الديمقراطي منذ عام 2011”.

