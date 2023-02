بحضور الأجهزة السيادية والدبيبة.. المنفي يترأس اجتماعا ماليا بشأن إنفاق العام الجاري

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي في اجتماع رفيع مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لمتابعة الترتيبات المالية.

وناقش المجتمعون الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد ومسألة التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023 وباب التنمية لعام 2022.

وحضر الاجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

ميزانيتان مختلفتان لدولة واحدة

وفي ديسمبر 2022 أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وضع اللمسات النهائية على مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023.

ويأتي مشروع الموزانة وسط رفض مجلس النواب اعتماد ميزانية جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وأقر مجلس النواب قانون الميزانية العامة للدولة المقدم من حكومة باشاغا لعام 2022 بقيمة تتجاوز 89 مليار دينار، والتي لم يتم صرفها من مصرف ليبيا المركزي.

ومع مطلع يناير الماضي، قدم باشاغا مشروع ميزانية لعام 2023 إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقيمة تتجاوز 57 مليار دينار.

المصدر: المجلس الرئاسي + قناة ليبيا الأحرار

