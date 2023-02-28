ليبيا الان

المنفي لـ«السفير الفرنسي»: ندعم أي جهود أممية لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المجلس: “قدم سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا إحاطةً للمنفي، حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص”.

وأضاف البيان “بدوره أكد المنفي، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته”.

الوسوم

الانتخابات القاعدة الدستورية المنفي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك