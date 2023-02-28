المنفي لـ«السفير الفرنسي»: ندعم أي جهود أممية لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المجلس: “قدم سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا إحاطةً للمنفي، حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص”.

وأضاف البيان “بدوره أكد المنفي، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته”.