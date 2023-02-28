إعلان النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي المردوم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الثلاثاء النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية المردوم.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي لبلدية المردوم جاء بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء دون أن يقدم أي طعن انتخابي بشأنها.

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فقد بلغ عدد المراكز الانتخابية إثنين وعدد المحطات 5 محطات فيما بلغ عدد المسجلين 1239 شخص وعدد المقترعين 903 شخص وعدد الأوراق الباطلة 17 ورقة بينما عدد الأوراق الصحيحة 886 ورقة وعدد القوائم المترشحة قائمتين.

وفازت قائمة السلام بـ 470 صوت فيما حصلت قائمة الزيتونة على 416 صوت.