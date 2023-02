ليبيا – قال الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من فايز السراج إذا كان خروجنا على القذافي نصرة للحق، فالحق ضاع وإذا كان ضد الظلم والفساد فالظلم والفساد عم.

الغرابلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “يخجلني أننا بعد كل هذه التضحيات لازلنا نستجدي حقوقنا، إذا كان خروجنا على القذافي نصرة للحق، فالحق ضاع وإذا كان ضد الظلم والفساد فالظلم والفساد عم”.

وتابع الغرابلي حديثه: “أصبحنا مليشيات تحمي الفساد بل تشارك فيه ولهذا سأدعم أي خروج على كل هذا، ولن أكون إلا إلى جانب المواطن ولن أحمل سلاحي إلا لجانبه”.

Shares

The post الغرابلي: أصبحنا مليشيات تحمي الفساد وتشارك فيه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية