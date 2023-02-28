انطلاق أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية بطرابلس

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية بالعاصمة الليبية طرابلس الذي تنظمه وزارة المالية بحكومة الوحدة بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار “إصلاح القطاع الصحي” بمشاركة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وحضر انطلاق المنتدى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من السفراء المعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

وافتتحت أعمال المنتدى بكلمة وزير المالية خالد المبروك، الذي خلالها أكد على دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة.

كما أكد رئيس حكومة الوحدة في كلمته، على دعمه لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف هام، ويحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبراً عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا هو رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية.

من جهتها أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشِل، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.

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وتم خلال المنتدى تقديم عرضين ضوئيين من البنك الدولي ووزارة الصحة، بشأن تطوير النظام الصحي في ليبيا.

وأُعطيت بعد ذلك، عدد من المداخلات للحاضرين لمناقشة التوصيات الواردة بالعرضين.

وتم الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.