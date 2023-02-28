اللافي: إحاطة باثيلي لم تهمش الأطراف السياسية في إدارة الأزمة الليبية

الوطن / رصد

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على اتفاق المجلس مع المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” في انتهاء شرعية الهيئات والمؤسسات السياسية الحالية في ليبيا مشيرا الى ان باتيلي تحدث في إحاطته أمام مجلس الأمن عن تشكيل لجنة توجيهية من الممثلين السياسين إلى جانب الشباب والمرأة لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي الدولة والنواب، كما أنه لم يتحدث عن تشكيل كيان سياسي جديد يدير الانتخابات.

وأضاف اللافي في تصريحات صحفية ان المجلس الرئاسي يرحب بأي رؤية توصل البلاد لإجراء الانتخابات كونها الحل الوحيد لتجديد الشرعية في ليبيا من خلال وضع أدوات التنفيذ وتشمل القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة وتهيئة البيئة الملائمة لتنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية واللوجستية وضمان قبول النتائج.

وأشار اللافي الى امكانية البناء على التعديل الدستوري الثالث عشر للوصول الى الانتخابات لتحقيق الاستقرار وتنفيذ التدوال السلمي على السلطة.