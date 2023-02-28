المنفي يبحث مع الدبيبة والكبير وشكشك أولويات الإنفاق لعام 2023

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، اجتماعاً مع رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023 م، وباب التنمية لعام 2022 م.