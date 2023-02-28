تفاصيل الاجتماع الأمني الأول لمدير أمن طرابلس الجديد

عقد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة اليوم اجتماعاً امنيا برؤساء مراكز شرطة العاصمة بحضور رئيس قسم شؤون المراكز العميد علي سحبون .

واكد السيد مدير الامن على ضرورة الالتزام بقواعد الضبط و الربط و التقييد بمواعيد العمل و الاهتمام بالمظهر العام و القيافة التامة لجميع اعضاء المراكز.

وحثهم على متابعة الشكاوى و الجرائم المبلغ عنها بشكل فوري و على مدار الساعة و الاطلاع على السجلات المعمول بها داخل المراكز خصوصا سجل البلاغات و الخفارة .

ونبه على اهمية حصر المبرزات و تصنيفها و فق الاجراءات المتبعة قانوناً و ايلاء سجل المبرزات الاهمية الكاملة و التعامل معه بمنتهى الدقة .

كما و تحدث سيادته على اهمية التنسيق مع رؤساء التحقيق لرصد الجرائم الخطيرة و البلاغات الهامة لمتابعتها و اعداد ملفات الانتاجية لاعضاء التحري لتقييم الاداء التي سوف يترتب عليها ترشيحهم لنيل المكافات و المزايا.

وحرص لتوجيههم خلال الاجتماع للاهتمام بسجل الدوري للاستيفاء و الالمام بجميع المحاضر و متابعة القضايا من خلال التواصل مع النيابات و الاحاطة بتصرف الاخيرة ” النيابة” حول القضايا المحالة اليها و متابعة ما اتخذ بشانها من اجراءات سواء بالحفظ او بالاوجه او كانت منتظرة، مختتما الاجتماع بأن الأمن حاجة أساسية للأفراد، و ضرورة من ضرورات بناء و تطور المجتمع و صمام أمان لبقائه، و ان مراكز الشرطة إحدى أجزاء النظام الوطني المختصة بالعدالة الجنائية ولها دور هام في المساهمة في تطبيق القانون والحد من الجريمة و التصدي لها.