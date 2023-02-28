منتقدًا لقاء الأسد..خالد الشريف للسوريين: عقيلة صالح لايمثلنا ولا يمثل الشعب الليبي

أخبارليبيا24

انتقد وكيل وزارة الدفاع السابق، المسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة، خالد الشريف زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لسوريا.

وأبدى الشريف في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” رفضه لهذه الزياره ولقاء صالح للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال في تغريدته :”عذرا أهلنا و إخواننا في سوريا الثورة والبطولة عن هذه الصورة فهذا لا يمثلنا ولا يمثل الشعب الليبي الثائر ضد الظلم والطغيان”.

وأضاف القيادي في الجماعة :”قلوبنا ودعاءنا لسوريا الثورة أن تنتصر قريبا و تقضي على سفاح العصر بشار وأملنا في الله أولا ثم في بطولات أبناء سوريا الحرة”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التقى الأحد الرئيس السوري بشار الأسد رفقة وفد من رؤوساء البرلمانات العربية الذين وصلوا العاصمة دمشق.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لقرار المؤتمر العام لاتحاد البرلمانات العربية المنعقد ببغداد تضامنًا مع سوريا في مواجهة كارثة الزلزال المدمّر.