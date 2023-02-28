صفوان المسوري: باتيلي قدم مقترحا ميتا قبل ولادته

اعتبر صفوان المسوري، عضو مجلس الدولة، أن المقترح الذي تقدم به عبداللاه باتيلي رئيس البعثة الأممية في ليبيا يعد ميتا قبل ولادته وذلك لرفضه من بعض الدول الكبرى.

وقال “المسورين”، في تصريحات صحفية، إنه طُلب التصويت على المقترح المُقدم من باثيلي ، وتجري العادة أن تكون هناك جلسة مصغرة للدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن قبل التصويت الرسمي”.

وأضاف “تم في هذه الجلسة رفض مقترح باثيلي من روسيا فرنسا الصين ، ووافقت عليه امريكا وبريطانيا”.

وأوضح أن هذا التصويت الأولي يعني أن هناك ڤيتو على المقترح في حال طرحه للتصويت في مجلس الأمن، لذلك لن يتم عرضه للتصويت أصلاً ويعُتبر ميتاً قبل ولادته .

وقدم مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، نتائج عمله لحل الأزمة الليبية خلال الشهور الأخيرة، خلال إحاطته بمجلس الأمن اليوم الإثنين.

وقال باتيلي، في الإحاطة، إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، مضيفًا: «لا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هاته أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم».

وأطلق باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته:« يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد:« قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».

ولفت المبعوث الأممي إلى، أن الآلية المقترحة تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

وأوضح:« بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».