طرابلس .. ضبط شاحنة متشي كنتر ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء عن تمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبة آلية ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار.

وبحسب مديرية الامن، تمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبـة آلية النوع” متشي كنتر ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي جزيرة باب العزيزية .

وبالاستفسار عنها من غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين بأنها مطلوبة لقسم مرور عين زارة أثر قيامها بحادث مروري ولاذت بالفرار.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة بقسم شرطة النجدة خالد الأجنف اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.