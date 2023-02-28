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القبض على أجنبي يمتهن تزوير صلاحية المواد الغذائية في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن جهاز الامن الداخلي، عن ضبط أجنبي وافد يمتهن مهنة تزوير الصلاحية للمواد الغذائية لغش المواطنين بمنطقتي الرابش والهواري في بنغازي .

وبحسب الجهاز فأن عملية القبض  جاءت بناء على تعليمات رئيس الجهاز اللواء اسامة محمد الدرسي بخروج قوة المهام الخاصة لمداهمة أحد أوكار الفساد التي يشرف عليها سوري الجنسية يمتهن مهنة تزوير الصلاحية للمواد الغذائية لغش المواطنين ومن باب التعاون بين الأجهزة الأمنية تم تسليمه إلى جهاز الظواهر السلبية.

وحذر جهاز الامن الداخلي مع اقتراب شهر رمضان المبارك كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي و حياة المواطنين مشددًا بأشد اللهجات أنه لهم بالمرصاد.

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قناة ليبيا الحدث

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