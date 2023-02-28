 بدءًا بالمصالحة.. أبوجناح واللافي يبحثان مساعي إنجاح المسار الديمقراطي 

بحث نائب الدبيبة، ووزير الصحة بحكومته، “رمضان أبو جناح، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي المستجدات السياسية ومساعي تكثيف الجهود من أجل إنجاح المسار الديمقراطي بدءًا من المصالحة .

وأوضح حساب أبو جناح على فيسبوك، في بيان، أنه عبر خلال اللقاء عن؛ دعمه لجهود المجلس الرئاسي لإنجاح برنامج المصالحة الوطنية باعتبارها إحدى ركائز إنجاز الاستحقاق الانتخابي، ودعم خارطة الطريق للاستفتاء على الدستور.

وأشار البيان، إلى أن هذه المباحثات؛ تأتي “لدعم آفاق الحوار بين شركاء الوطن والدور الذي تقوم به البعثة الأممية لدى ليبيا في هذا الملف”.

وعلى الجانب الآخر أثنى اللافي على “مساعي حكومة الدبيبة للدفع نحو إحلال الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات وفق أسس صحيحة من منطلق مبدأ الشفافية وترسيخ الديمقراطية من أجل وحدة البلاد وأمنه ومستقبل أبنائه”. بحسب البيان