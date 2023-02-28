السويحلي: لن يفلح الرافضون لمقترح باتيلي بعد انكشاف عورتهم

عبر عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة، عن رفضه وغضبة من الرافضين المقترح الذي تقدم به عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية في ليبيا حول الخروج من الأزمة وإجراء الانتخابات.

وقال “السويحلي”، في تغريدة له عبر تويتر، “إذا كنتم حقاً صادقين وهدفكم فعلا الانتخابات فلماذا كل هذا التشنج والصراخ”، في إسارة إلى الرافضين المقترح باتيلي.

وأضاف “صدق من قال الصراخ على قدر الألم وخاصة ألم الفقد؛ فقد السلطة ومزاياها.. سقطت ورقة التوت وانكشفت عورتكم ولن تفلحوا”، مختتما بقوله “عن الرافضين لمبادرة باتيلى أتحدث”.