بنغازي ..كمين يطيح بمتهمين مصريين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن شخصين من الجنسية المصرية بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة.

وبعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام شخصين من الجنسية المصرية بالإتجار بالمواد المخدرة داخل أحد أكشاك بيع المخدرات بمنطقة بوهديمه وبعد دخول القوات المسلحة وزرارة الداخلية لمداهمة أوكار المخدرات تمكن المعنيان من الهروب والأختباء بمنطقة حي السلام.

حيث تم تكليف أعضاء التحريات بالتحري وجمع المعلومات وتحديد مكان تواجدهم تم تأكيد صحة المعلومات وأعداد كمين محكم لهم وتم ضبطهم وبالاستدال معهم أعترافوا بما نسب إليهم .

تم أتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.