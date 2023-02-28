سفير الاتحاد الأوروبي: مستعدون  لدعم ليبيا في رسم سياسة شاملة للقطاع الصحي

أكد سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل، استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني لليبيا في رسم السياسة الشاملة لتطوير قطاع الصحة ودعم كافة المشاورات بين كافة الأطراف لتحقيق ذلك.

وقال ساباديل، في كلمته بمنتدى التنمية الثالث الذي عقد في طرابلس× إنه يجب “توحيد جهود الجهات الليبية والشركاء الدوليين من خلال دعم رسم السياسة و تقديمهم المساعدة الفنية عبر برنامج بناء السلام وتحقيق الاستقرار”.

وختم السفير موضحًا “الحاجة إلى استحداث آلية تضمن توجيه الدعم المالي في مساره الصحيح وتلبية الأولويات التي يتم تحديدها”.