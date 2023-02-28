أبوعميد ل “بوابة أفريقيا”: مشروع باثيلي سيواجه صعوبات داخلية وخارجية

بوابة أفريقيا الإخبارية/سنيا البرينصي |

28 February, 2023

اعتبر رئيس المجلس الأعلى ورشفانة والمترشح الرئاسي مبروك أبو عميد أن المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي ستواجه العديد من الصعوبات الداخلية من متصدري المشهد السياسي.

وأضاف أبو عميد، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن مشروع باثيلي سيواجه كذلك صعوبات خارجية كما أن هذا المشروع ليس لديه شرعية في ظل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي الذي لن يستطيع إصدار قرار في الخصوص،وفق تعبيره.

وأكد المبروك أبو عميد، أنه لا يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية نجاح المبادرة المذكورة.

وأطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الأثنين، مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال العام الجاري.

وقال باثيلي -في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي- “استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023”.