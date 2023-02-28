منسق عام الاندية الرياضية بالقيادة العامة يقوم بزيارة لنادي خالد بن وليد

قام منسق عام الأندية الرياضية بالقيادة العامة وأعضاء اللجنة المكلفة ورئيس رابطة اندية بنغازي وضواحيها بزيارة ميدانية لنادي خالد بن وليد.

وأثنى المنسق العام للأندية على مجلس إدارة النادي لما لوحظ من اهتمام بمرافق النادي وخلق مناخ مناسب للرياضيين، مبديا استعداده لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذه المؤسسة.

وجاءت هذه الزيارة تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن دعم الأندية الرياضية والشباب في بناءً مجتمع مدني ومناخ جيد للشباب.