الرئاسي وحكومة الدبيبة يناقشون أولويات الإنفاق لعام 2023 بحضور «شكشك» و«الكبير» 

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أنه خلال اللقاء تم مناقشة الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023، وباب التنمية لعام 2022.

وشارك في الاجتماع عدد من وزراء حكومة الدبيبة، خالد المبروك، وزير المالية، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.