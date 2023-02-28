مستغربة نشرها..أمن البيضاء تنفي إغلاق أحد الشوارع لوجود مفخخات في أحد المتاجر

العنوان – البيضاء

نفت مديرية أمن البيضاء الأخبار حول وجود مواد متفجرات في أحد شوارع المدينة والمطالبة بمنع المرور من تلك المنطقة.

وأكدت المديرية أن ماتم تداوله حول هذه التعميمات غير الصحيحة والتي لانعلم ماهو المقصود منها من أشخاص وصفحات وهمية.

وأهابت مديرية الأمن بالمواطنين سكان مدينة البيضاء أنه لاصحة لهذه الإشاعات والتعميمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن.

وأشارت مديرية امن البيضاء، إلى أن مدينة البيضاء كباقي المدن الليبية تنعم بالأمن َوالاستقرار الأمني.

وكانت صفحات على “فيسبوك” نشرت تعميمًا مزورًا باسم المديرية يفيد بوجود متفجرات من نوع “TNT” و(C4) مزروعة في أحد متاجر وتطالب بمنع المرو من المنطقة من أمام مسجد بلال وإغلاق الطريق.