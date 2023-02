تقرير استخباراتي إيطالي: الأطراف الليبية فشلت، وخاصرة أوروبا الجنوبية “محاصرة”

قال تقرير استخباراتي إيطالي إن الأطراف المحلية الفاعلة في ليبيا فقدت القدرة التامة على اتخاذ القرارات جراء الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها.

وتحدث التقرير الذي نشرته وكالة نوفا الإيطالية عن فشل الأطراف الليبية في اتخاذ خطوات مهمة لإعادة تشكيل السيناريو السياسي، مع انعدام وجود إطار دستوري ينظم مسارا انتخابيا جديدا وموثوقا.

وقال التقرير إن وجود حكومتين في البلاد زاد من حالة عدم الاستقرار والتوتر على مدار العام الماضي، مشيرا إلى محاولة حكومة باشاغا الدخول إلى طرابلس ومانتج عنها من تصفية حسابات بين المجموعات المسلحة، حسب وصف التقرير.

ويشير التقرير إلى استمرار موسكو في الحفاظ على وجودها المنظم بالمنطقة الشرقية، في إطار تموقعها الاستراتيجي على الطرف الجنوبي لأوروبا.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

