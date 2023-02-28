تفاصيل إحباط واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات في طرابلس

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق وبالتنسيق مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء عن إحباط واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات التي كانت ستضر بعشرات الآلاف من الشباب.

وأفاد جهاز دعم المديريات أنه بناء على المعلومات الواردة من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تمكن رجال جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، من تنفيذ مهمة أمنية لإحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في العديد من دول العالم، تهدف إلى الإضرار بصحة الآلاف في كل لحظة.

وتمكن رجال جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، من ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية جدا بعد وصولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وتم نصب كمين محكم في منطقة السواني (أحدى ضواحي طرابلس) لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة في طريقها لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج.

يذكر أن هذا المصنع يصنّع قرابة مئة ألف قرص مخدر يوميا، ما يدل على أن عدة دول مستهدفة بالإنتاج.

وتم إحالة سائق الشاحنة وآلة التصنيع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي كان لهم دور بارز في هذه العملية لاستكمال تحقيقاتهم .

وأشار الجهاز الى أن العصابات لم تعد تكتفي باستيراد الحبوب المخدرة فقط، بل تسعى لتصنيعها للأسف داخل ليبيا.