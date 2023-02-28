جهاز الردع: ضبطنا ماكينة لتصنيع المخدرات تنتج ألف قرص يوميا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تمكن أعضاء جهاز الردع من إحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في العديد من دول العالم، تهدف إلى الإضرار بصحة المجتمع.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه بعد ورود معلومات من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، تمكن أعضاء الجهاز من تنفيذ مهمة أمنية لإحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في العديد من دول العالم، تهدف إلى الإضرار بصحة المجتمع.

وأضافت أنه تم ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية جدا بعد وصولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت أن ذلك تم بعد إعداد كمين محكم في منطقة السواني لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج والتي تصنع قرابة مئة ألف قرص مخدر يوميا.