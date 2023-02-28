المسوري: مقترح باتيلي ميت قبل ولادته

قال عضو مجلس الدولة، صفوان المسوري، إن المقترح الذي تقدم به عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية في ليبيا يعد ميتا قبل ولادته، بسبب رفضه من بعض الدول الكبرى، مطالباً بتصويت على المقترح، من خلال عقد جلسة مصغرة للدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن قبل التصويت الرسمي.

المسوري أشار إلى أن الجلسة شهدت رفضاً ضمنياً لمقترح باتيلي من قِبل روسيا وفرنسا والصين، في حين وافقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يؤكد أن هذا التصويت الأولي يوحي بـ”ڤيتو” على المقترح في حال طرحه للتصويت في مجلس الأمن، وهذا يعني أن المقترح لن يتم عرضه للتصويت أصلاً، ويعُتبر ميتاً قبل ولادته.