مؤسسة النفط تعيد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط قرارًا حمل رقم (4) لعام 2023، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وجاء في المادة الأولى من نص القرار الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، برئاسة مصطفى إمحمد هماد، و 5 أعضاء آخرين.

وجاء في نص القرار في عضوية الشؤون الهندسية والمشاريع وتقنية المعلومات؛ «بدر فضل الله الصيد». وفي عضوية الشؤون المالية والموارد البشرية؛ «أحمد سالم بالو». وفي عضوية شؤون العمليات؛ «أحمد محمد منصور». وفي عضوية شؤون التصنيع والصيانة والمرافق؛ «السنوسي إمحمد منصور».